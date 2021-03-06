Bu sezon çıktığı 22 maçta 13 gol atarak takımın en skorer ismi olan Hakan, şimdiden kendi rekorunu kırdı. Daha önce 2018-19 sezonunda ligde 35 maçta 12 gol atan Hakan, son Çatalcaspor mücadelesinde 2 kez ağları sarsarak en skorer performansını sergiledi.

Karşıyaka'nın bu sezon attığı 27 golün yarısını tek başına kaydeden tecrübeli futbolcu, grupta gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. Kaf-Kaf'ta stoper Cenk ve 13 maçtır ağları sarsamayan Doğukan'ın da 4'er golü bulunuyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)