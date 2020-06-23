Karşıyaka’da futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da futbolculara yapılan ikinci Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Karşıyaka Spor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Testlerin tamamının negatif çıktığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce gerçekleştirilen ilk testi pozitif çıkan oyuncumuz, karantina sürecini ve tedavisini tamamlamış, son yapılan testleri negatif sonuçlanmıştır. Oyuncumuz kontrollü olarak çalışmalarına başlayacaktır."