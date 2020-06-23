Karşıyaka’da futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 8 Haziran'da yapılan testlerde bir futbolcusunda koronavirüse rastlanan Karşıyaka'da 14 günlük karantina süreci beklendikten sonra dün takıma yapılan ikinci virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da futbolculara yapılan ikinci Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Karşıyaka Spor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Testlerin tamamının negatif çıktığının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce gerçekleştirilen ilk testi pozitif çıkan oyuncumuz, karantina sürecini ve tedavisini tamamlamış, son yapılan testleri negatif sonuçlanmıştır. Oyuncumuz kontrollü olarak çalışmalarına başlayacaktır."