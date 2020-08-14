Takıma geçen sezon final oynatan teknik direktör Soner Tolungüç'le şartlarda anlaşamayıp yollarını ayıran Karşıyaka'da yeni teknik adam arayışında Erman Güraçar ismi gündemde. Turgutluspor'dan ayrılan Cüneyt Biçer'le görüşüp beklemeye geçen yeşil-kırmızılılar, futbolculuk döneminde Soma Linyitspor'da profesyonel olup Beşiktaş ve Trabzonspor dahil birçok Süper Lig kulübünde forma giyen Güraçar'ı değerlendiriyor.

Somaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Halide Edip Adıvarspor'da teknik direktörlük, futbolu bıraktığı Bucaspor'da sportif direktörlük yapan Güraçar'ın yardımcılıklarını Karşıyaka'nın 2009'da Süper Lig için Play-Off finali oynayan kadrosundan Fuat Eraslan ve Ahmet Çağıran'ın yaptığı, genç teknik adamın kulüpte görev almak için yönetimle temas kurduğu öğrenildi.

DHA