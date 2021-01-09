Sezonun ilk 6 haftasında 4 gol atma başarısı gösteren Doğukan, 8 maçtır ise ağları sarsamadı. Koronavirüse yakalandığı için Osmaniyespor deplasmanında forma giyemeyen genç forvet, virüsü atlatır atlatmaz sonradan oyuna dahil olduğu son Erbaaspor maçında etkisiz kaldı. Sezon başında Beşiktaş'a transferi gündeme gelse de siyah-beyazlıların transferden vazgeçmesiyle hayal kırıklığı yaşayan Doğukan'ın adı Trabzonspor'la da anılıyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN İLAÇ

Karşıyaka, koronavirüs pandemisi gölgesinde seyircisiz oynanan ligin ikinci yarısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir kulüplerine reklam yardımı desteğiyle nefes alacak. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda daha önce liglere göre belirlenen pay oranı gereği 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Bergama Belediyespor'la birlikte 18 milyon TL'lik destekten KDV dahil 1.5 milyon TL pay alacak. Büyükşehir desteğinden Süper Lig'deki Göztepe 5 milyon TL, TFF 1'inci Lig'deki Altay, Altınordu ve Menemenspor ise 2.5 milyon TL oranında pay kazanacak. Kulüplere bu miktar haziran ayına kadar 6 taksitle ödenecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)