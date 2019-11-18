Son haftaların formda takımı Karşıyaka'da 2-0 kazanılan Fethiyespor maçının ardından Battal Demirbilek sürprizi yaşandı. Tribün liderlerinden Taner Ütüklerli, geçen sezon 3 Nisan'daki Bergama Belediyespor mağlubiyetinin ardından sözleşmesi feshedildikten sonra bir kulübe transfer olmayan Battal'ı elinden tutup, 90 dakika bitiminde birlikte sahaya indi. Takım arkadaşları gibi altyapısından çıktığı kulüpte 2012 yılından geçen sezona kadar profesyonel olarak forma giyen Battal'ın affedilip takıma dönmesini isteyen tribündeki taraftarlar, bu esnada 26 yaşındaki futbolcu için tezahürat yaptı.

İç saha maçlarını taraftarlarla birlikte tribünden izleyen Battal, eski takım arkadaşlarının yanında taraftara üçlü çektirdi. Başkan Turgay Büyükkarcı, Battal'ın affedilip devre arasında sözleşme yenilenmesini isteyen taraftarlara eliyle, "tamam" işareti yaptı. Kaf-Kaf'ta Battal, geçen sezon 22 maçta 1 gol atmış, kadrodan elendikten sonra yaz döneminde dönemin teknik patronu Mesut Toros'u sosyal medyada ağır iddialarla suçlamıştı. Battal gibi geçen sezon sonunda kadrodan elenen Onur Kıntaş ise geçtiğimiz haftalarda takıma döndü. Battal'ın da affedilip yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor.