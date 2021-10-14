TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki kötü gidişin ardından teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollarını ayırıp ardından dün oynadığı Gümüşhanespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karşıyaka'da teknik direktör arayışında Ahmet Taşyürek'in adı ön plana çıktı. Sezon başında transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırıp 12 takviye yapan Kaf-Kaf, 7 maçta 7 puanla zirvenin 9 puan gerisinde kalırken, yönetim bir an önce yeni teknik direktörü belirlemek için harekete geçti.

Yeşil-kırmızılılar son olarak geçen yıl TFF 1 'inci Lig'de Boluspor'u çalıştıran 49 yaşındaki Ahmet Taşyürek'i liste başına alıp görüşmelerde büyük oranda anlaştı. Tecrübeli teknik adam, imza atıp Kaf-Kaf'ın yeni teknik patronu olarak pazar günü Ceyhanspor maçına çıkacak. Ahmet Taşyürek, kariyerinde daha önce Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor ve Şanlıurfaspor'u da çalıştırdı. Taşyürek, Hatayspor'a 3 kez 2'nci Lig'de Play-Off oynatıp, 2'nci Lig'de şampiyonluğa taşıdığı Ümraniyespor'u 1'inci Lig'de de zirve yarışına ortak etti.