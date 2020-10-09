Karşıyaka yeni sloganıyla yeni sezona hazır

Yeni sezonda kulübün yeşil-kırmızı renklerini ve geleneksel tasarımlarını, beyaz forma ve çubuklu forma ile taraftarlarına sunan Karşıyaka, tarihinin en önemli anlarından birini de formalarının üzerine taşıdı. Üzerinde zeytin ağacı motiflerini içeren formalar, Karşıyaka Spor Kulübü’nün 1912 yılında zeytin ağacının altında kuruluşunu temsil ederken, aynı zamanda da Karşıyaka Kulübü’nün tarihsel geçmişiyle kutsallığını, altyapısıyla üretkenliğini, değişim ve çağdaşlığıyla bilgeliğini simgeliyor.

Armasında Türk Bayrağı'nı taşıma şerefi Atatürk tarafından verilen tek kulüp olan Karşıyaka'nın sporcularının ve taraftarlarının yer aldığı, “Karşıyaka’nın ve Karşıyakalıların hikayesi” sloganıyla hazırlanan #AdıÜstündeKarşıyakalı konseptli yeni reklam filmi de taraftarlarının beğenisine sunuldu. Yeni kampanyasıyla öncü bir sosyal sorumluluk hareketini de başlatan Karşıyaka'nın lisanslı ürün sponsoru tarafından hazırlanan yeni sezon formalarını satın alacak taraftarlar, talep etmeleri halinde isimleriyle birlikte, “Karşıyakalı ırkçılık yapmaz, dürüsttür”, “paylaşımcıdır”, “hak yemez”, “saygılıdır”, “trafik kurallarına uyar”, “farklı görüşlere açıktır”, “affedicidir ve kin tutma” ifadelerinden birini formalarına yazdırabilecek. Taraftarlar formalara ve lisanslı ürünlere Mavişehir’de hizmete giren KSK Store’dan ulaşabilecek.

ZEYTİN AĞACI ALTINDA REKLAM

Kulübün vizyon ve misyonunu temel alarak hazırlanan formalar ve yeni kampanya, Urla’da yer alan 300 yıllık bir zeytin ağacının altında iki günde tamamlandı. Karşıyaka'nın geçen yıl, “kaf kaf kaf sin sin sin kafsin kafsin kaf” tezahüratının ulaştığı ses dalgalarının ilhamıyla futbol, basketbol ve voleybol sporcuları için hazırladığı formaları, dünya spor tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyordu.

DHA