Karşıyaka - Yeni Orduspor: 1-0

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, Çatalcaspor'dan sonra Yeni Orduspor'u da yendi, bitime 3 hafta kala maç fazlasıyla Play-Off hattını yakaladı: 1-0. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada cezası nedeniyle taraftarından yoksun olan yeşil-kırmızılı ekip, Doğukan'ın 56. dakikadaki golüyle üst üste ikinci galibiyetine uzandı. Kaf-Kaf bu skorla 31. hafta sonunda puanını 46'ya çıkarıp rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeye başladı. Maçı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da izledi. Karşılaşma sonunda yeşil-kırmızılı futbolcular sevinçlerini protokol tribünündeki yöneticilerle paylaştı.

3. dakikada gelişen Karşıyaka atağında topla ceza sahasına giren Özgür'ün karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Murat gole engel oldu. Dönen topu Hakan tamamlamak istedi, Murat yine açıyı kapattı. Hakan'ın pasını önünde bulan Mustafa Aşan'ın son şutu yandan auta çıktı.

17. dakikada Karşıyakalı Hakan'ın şutunu kaleci Murat son anda kornere çeldi.

40. dakikada Orduspor gole yaklaştı. Fatih Selimhan'ın pasıyla buluşan Mithat'ın şutu yan direkte patladı.

İlk yarı golsüz bitti.

56. dakikada Karşıyaka öne geçti. Onur'un sol kanattan kullandığı korner kale önünde defanstan sekti, Doğukan ceza sahasında önünde bulduğu topu gelişine çok sert bir şutla ağlara yolladı: 1-0.

80. dakikada Doğukan'ın ceza alanı dışından şutunu kaleci Murat kornere çeldi.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Hakan Eygü (xx), İsmail Ertunç (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Onur (xxx), Fatih (xxx), Arif (xx), Doğukan (xxxx) (Dk. 81 Mustafa Değirmenci xx), Mustafa Aşan (xxx) (Dk. 90 Cihan), Özgür (xx) (D. 74 Harun xx), Hakan (xx)

YENİ ORDUSPOR: Murat (xx) - Ramazan (xxx), Çağrı (x), Mithat (xx), Sebahattin (x), Aykut (x) (Dk. 65 Fatih Özçelik xx), Kerim (xx), Burak (x) (Dk. 81 Osman x), Fatih Selimhan (xx), Asım Can (x), Alperen (xx)

GOL: Dk. 56 Doğukan (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Hakan, Doğukan, Cenk, Mustafa Aşan (Karşıyaka) - Ramazan, Kerim, Asım Can, Mithat (Yeni Orduspor)

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)