Karşıyaka yeni başlangıç için sahada

TFF 3. Lig 3. Grup'ta transfer yasağını bu sezon ikinci kez kaldırıp yaptığı takviyeler sonrası büyük umutlarla çıktığı ikinci yarının ilk 2 maçını kaybederek düşme hattı sınırına yaklaşan Karşıyaka, yarın hafta içinde Ahmet Taşyürek'in yerine göreve getirilen teknik direktör Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda Mardin 1969 Spor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Bilet fiyatları VIP tribün 50, numaralı 30, maraton 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı.

Yeşil-kırmızılılarda Cenk ve yeni transferlerden Fatih Ergen'in cezaları sona erdi. Sezonu kapatan Burak ise yine forma giyemeyecek. Grupta şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin çok gerisinde kalan Karşıyaka, 19 maçta topladığı 21 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Mardin temsilcisi ise 22 puanla Kaf-Kaf'ın tek basamak üzerinde bulunuyor. Teknik Direktör Erman Güraçar, taraftarlarının da desteğiyle kazanıp seri galibiyetlerle acilen çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

DHA