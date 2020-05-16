Hafta içi gelen kararla 2 hafta önce toplanan futbolcularına yeniden izin veren Karşıyaka, antrenmanların tekrar başlangıç tarihini henüz kesinleştirmedi. Yeşil-kırmızılılarda salgın sürecinde 2 aydır ailesinin yanında İstanbul'da olan teknik direktör Soner Tolungüç, hafta içinde koronavirüs testleri yapılıp topla antrenmanların başlamasını planlandığı için özel izinle İzmir'e geldi.

Tolungüç, kente döner dönmez TFF'den çıkan kararla 1 gün kalıp tesisleri denetledikten sonra İstanbul'a geri gitti. Antrenmanlar için Diyarbakır'dan 20 saatlik araba yolculuğuyla gelen takım kaptanı Mustafa Aşan da salgın nedeniyle alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı bittikten sonra tekrar ailesinin yanına memleketine dönecek.

DHA