Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar: Daha iyi olabilirdik

Ligde iddiasız kalmasına rağmen son haftalarda şampiyonluk ve Play-Off mücadelesindeki rakiplerle karşılaşıp yarışta belirleyici takım olan Kaf-Kaf'ta Güraçar, "Son maçlarımız yalnız bizi ve rakibimizi değil en az 3 takımın yanı sıra bu takımlardaki 75 kişinin emeklerini ve kariyerini de ilgilendiriyordu. O yüzden tüm ciddiyetimizle sahaya çıkıp bize yakışan mücadeleyi gösterdik" şeklinde konuştu.

Sezonun son haftalarının kendileri açasından kötü geçmediğini ama daha iyi olabileceklerini dile getiren Güraçar, "Ben ve ekibim göreve geldikten sonra 15 maçta 1 mağlubiyet aldık. O yenilgi de Ordu deplasmanında uzatma anlarında geldi. Ancak 7 tane beraberliğimiz var. Daha çok galibiyet alsak Play-Off'u yakalayabilirdik. Çok atıp az gol yedik ama bu gollerin 22'sini 4 maçta Karabükspor, Ceyhanspor, Fethiyespor ve Kırıkkale'ye attık. Kısır geçen maçları kazansak farklı konumda olurduk. Takımımın genel durumundan memnunum. Son haftalar özellikle yeni sezon için bize rehber oldu. Şimdi 10 gün dinlenip yeni sezon planlamasına erken başlayacağız. Fazla risk almadan iskeleti koruyup nokta transferler yapmak istiyoruz" dedi.

"HEDEF AÇIK VE NET ŞAMPİYONLUK"

Karşıyaka'nın futbolda yeni sezonda hedefinin açık ve net şampiyonluk olacağını vurgulayan Erman Güraçar, "Bu hedef için planlamayı erken yapıp ve kadroyu erken kurmak istiyoruz. Sezon öncesi 50-55 günlük birlikte çalışma takvimi geçirmeyi hedefliyoruz. Takıma gelen-giden olacak ama yollarımızı ayıracağımız isimleri transfere göre belirlememiz gerekiyor. Ligde kontenjan sıkıntımız da var. 25 yaş ve üzeri 10 futbolcuyu oynatabiliyoruz. Mevcut kadromuzda kontenjanımız dolu. Transferde gelecek ve gidecekler konusunda kontenjana göre karar vermeliyiz. Yapacağımız takviyelere göre kadrodan kontenjan nedeniyle ayrılanlar da olabilir" ifadelerini kullandı.

DHA