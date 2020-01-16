Karşıyaka Spor Kulübü için yüzyılın projesi

Büyükkarcı, projenin kulübün tarihi açısından kilometre taşlarından biri olacağını söylerken, 107 yıllık kulüp tarihinde bugüne kadarki en büyük alt yapı yatırımının gerçekleştirileceğini söyledi.

Karşıyaka Spor Kulünü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ankara’da düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sırasında ve sonrasında Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldiklerini ifade etti. Büyükkarcı, inşaatı beklemede olan Karşıyaka Stadı’nın yanı sıra spor salonu ve altyapı tesisleri projelerini görüştüklerini açıkladı. Karşıyaka Başkanı, ilk etapta Mavişehir’deki spor alanı imarlı 99 bin 520 metrekarelik dev spor alanı arazisinin kulübe tahsisi konusunda destek ve olumlu geri dönüş aldıklarını belirtti.

"Bu proje, Karşıyaka Kulübü tarihinin kilometre taşlarından biri olacak"

Üzerine futbol, basketbol ve voleybol altyapı tesisi olarak kullanılması planlanan arazi için 'Karşıyaka Kulübü için yüzyılın fırsatı' diyen Büyükkarcı, "Gelinen nokta, güçlü bir altyapı ile desteklemeden sürdürülebilir başarı elde etme imkanının olmadığını gösterdi. Bu proje, Karşıyaka Kulübü tarihinin kilometre taşlarından biri olacak. Büyük bir eksiğimiz giderilmiş olacak. Bugüne kadar çok değerli sporcular yetiştirdik. Ama artık, stat ve salonla birlikte çağa uygun ve gelişme potansiyeli olan yeni altyapı tesislerine şiddetle ihtiyacımız var. Gelecekte daha güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir Karşıyaka istiyorsak güçlü bir altyapıyı mutlaka başarmalıyız. Bu arazinin kulübümüze tahsisi ile 107 yaşındaki kulübümüzün bugüne kadarki en büyük altyapı yatırımını gerçekleştirmiş olacağız.Bu arazinin tahsisi, kulübümüz için yüz yılın fırsatıdır. Bu işi mutlaka başaracağız. İZVAK ile birlikte projeyi hazırladık ve bakanlığımıza resmi müracaatımızı yaptık. Spor Bakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ’ın yanı sıra diğer siyasi temsilcilerimizin de desteğini aldık. Konumuzla yakından ilgilenen ve derhal gerekli talimatları veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, bize heyecanla destek veren Milletvekilimiz Hamza Dağ’a, Milletvekillerimize, Akparti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’ye ve tüm siyasi temsilcilerimize, projenin ve fikrin geliştirilmesine emek veren İZVAK Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunarız" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz çok daha fazla Karşıyaka armalı çocuğun bu kentin sokaklarında dolaşması"

Her şey olumlu giderse, inşallah temeli de birlikte atacağız diyen Büyükkarcı, "Karşıyaka Spor Kulübü, birçok branşı ile binlerce gence spor yapma imkanı sağlayarak önemli bir toplumsal misyonu 100 yılı aşkın bir süredir omuzluyor. Hedefimiz çok daha fazla Karşıyaka armalı çocuğun bu kentin sokaklarında dolaşması. Hedefimize ulaşmanın en temel şartı ise altyapı tesisleri. İmzalar atıldığı gün Karşıyaka için yeni bir dönem başlayacak" açıklamasını yaptı.

İZVAK ve Karşıyaka Spor Kulübü ortak çalıştı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten de başta Bakan Kasapoğlu ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ olmak üzere destek veren ve yardımcı olan herkese İzmir kenti ve İzmir futbolu adına teşekkür etti. Erten, "İZVAK’ın temel misyonu; merkezi ve yerel yönetimlerle kulüplerimizi bir araya getirmek, iş birliği yapmak ve bu iş birliğini geliştirerek sürdürülebilir bir model ortaya çıkarmak. Mavişehir Bölgesinde bulunan 99520 metrekare açık spor alanı imarlı bir arazinin, imarına uygun olarak altyapı tesisleri amaçlı kullanılmak üzere Karşıyaka Spor Kulübümüze tahsisi için bir imkan oluşturuldu. Bu doğrultuda İZVAK olarak Karşıyaka Spor Kulübümüzle birlikte çalışarak bir proje geliştirdik. Projemizi Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sunduk ve Spor Bakanlığımız nezdinde resmi müracaatı gerçekleştirdik. Süreci kulübümüzle birlikte takip edeceğiz ve ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.





İHA