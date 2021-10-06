Karşıyaka seri peşinde

Son olarak geçen sezonun ilk yarısında üst üste 2 galibiyet alan Karşıyaka, aylardır seri yakalamaya hasret kaldı. Geçen sezon ligde 10 Aralık 2020'de İçel İdmanyurdu'nu 3-1, 20 Aralık 2020'de ise Şile Yıldızspor'u deplasmanda 2-0 yenerek grubunda zirveye çıkan İzmir temsilcisi, ardından 3 puanı art arda hiç bir arada göremedi.

Geçen sezon ilk yarıdaki Şile sınavından sonra 7 maç galip gelemeyip üst üste 6 mağlubiyetle yarışta erken havlu atan Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında yalnız 4 kez kazanırken hiç seri yakalamayamadı. Bu sezona ilk 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgiyle başlayıp Karabük deplasmanında şeytanın bacağını kıran yeşil-kırmızılı ekip, Ordu önünde 10 ay sonra ilk kez galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Grupta oynadığı 5 maçta bileği hiç bükülmeyen Orduspor 1967, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Ordu ekibi lider Fethiyespor'u 1 puan geriden takip ediyor. Kaf-Kaf'ın ise 6 puanı var.

ZORLU PERİYOT

Karşıyaka, Orduspor 1967 sınavıyla birlikte 8 gün içinde 3 maç oynayacağı zorlu bir periyoda da girecek. Rakibini 9 Ekim Cumartesi akşamı ağırlayacak Karşıyaka, grupta 13 Ekim Çarşamba günü Gümüşhanespor deplasmanına çıkıp, ardından 17 Ekim Pazar ise Ceyhanspor'u konuk edecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)