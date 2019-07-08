Karşıyaka sahaya iniyor

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde saat 16.00'da toplanacak İzmir ekibi, teknik direktör Mesut Toros yönetiminde sezonun ilk antrenmanını saat 19.00'da gerçekleştirecek. İzmir'deki ilk etap boyunca tesislerinde kamp yapacak yeşil-kırmızılı ekip, 2 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Karşıyaka, 27 Temmuz'da ilk etap hazırlıklarını bitirip 29 Temmuz'da ise Afyonkarahisar'a 13 günlüğüne kampa gidecek.

İzmir ekibi, kamp dönüşü bayram izni yapıp sezon hazırlıklarını tesislerinde tamamlayacak. Transfer yasaklısı kulüpte Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımdan geçen 23 Mayıs'ta 5 yıllığına profesyonel sözleşme imzalanan Caner Cengiz, Mert Yılmaz, Batuhan Kara, Hakan Denizci ve Berke Sarıgül de yeni sezonda A takımda forma giyecek. Kadrosunu büyük oranda koruyan Karşıyaka, iç transferde Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la sözleşme yenilemişti.