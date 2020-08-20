Yeni sezon öncesi iç transferde sözleşmesi biten 9 futbolcudan Mustafa Aşan, Cenk, Metin ve Arif'le nikah tazeleyen Karşıyaka, golcü Hakan Kuş'la da yeniden anlaştı. Transfer yasaklısı Karşıyaka'da kadrodaki tek pivot santrfor olup geçen sezon takımın oynadığı 28 maça da ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına imza attı.

Geçen sezon 8, önceki sezon ise 12 gol atmasına rağmen eleştiri oklarının hedefi olan Hakan'ın kadroda tutulup tutulmayacağıyla ilgili belirsizlik de oradan kalktı. Kaf-Kaf'ta sözleşmeleri biten Fatih, Anıl, Harun ve Mustafa Değirmenci'ye yapılan tekliflere yanıt bekleniyor.

Yeşil-kırmızılı ekip yeni sezon öncesi yarın tesislerde toplanıp antenmanlara cuma günü başlayacak.