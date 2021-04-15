Karşıyaka ligin final haftaları öncesi takımın en önemli isimlerinden Doğukan İnci'nin sakatlığıyla sarsıldı. İç menisküsünde yırtık meydana gelen Doğukan, sezonu büyük oranda kapattı. Kaf-Kaf'ın yıldız adayının ameliyat olup olmayacağı haftaya netleşecek.
Yeşil-kırmızılılarda arka adalesinden sakatlanıp oyun dışı kalan Mustafa Aşan'ın durumu da çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Öte yandan Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta en yakın rakiplerinden Şile Yıldızspor'u Hakan Kuş'un son saniye golüyle 1-0 yenen Karşıyaka, aylardır süren kötü gidişe rağmen Play-Off yarışından kopmadı. (DHA)