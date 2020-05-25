Karpuz çekirdekleri en az meyvesi kadar yararlı ve değerli besin kaynakları arasında yer almaktadır. Doğal şekilde tüketme imkanı ile beraber farklı seçenekler üzerinden de değerlendirme imkanı bulunmaktadır. Özellikle oldukça zengin mineral ve vitamin kaynağı ile beraber çok ciddi faydaları olduğunu dile getirmek mümkün. Zira bu faydaları duyan ve öğrenen pek çok kişi, karpuz tüketirken çekirdeklerini de artık bir kenara atmıyor.

Karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Potansiyel faydalarından haberdar olan pek çok insan karpuz çekirdeklerini atmak yerine değişik yöntemler üzerinden değerlendirmeye başladı. Beyaz ve siyah renkler olmak üzere iki değişik renk üzerinden öne çıkan karpuz çekirdekleri, bir karpuz içerisinde oldukça fazla sayıda bulunmaktadır. Birçok farklı besin kaynağı ile beraber 7'den 70'e her birey için önemli kaynak teşkil etmektedir.

Omega-3 yağ asitleri ile beraber diğer zeytinyağı türleri sayesinde cilt bakımı sağlar,

Cildi nemlendirir ve kırışıklık ile çizgilerin ortadan kalkmasına imkan verir,

Zengin vitamin ve mineral kaynakları ile beraber saçların güçlenmesine, kepeklerin önlenmesine, canlı ve parlak hale gelmesine olanak tanımaktadır,

Koroner kalp hastalığı riskini azaltır,

Kan basıncını dengeler,

İçerdiği protein ile büyüme ve gelişmeyi destekler,

Yeni hücre ve doku gelişimini sağlar,

Afrodizyak etkisi üzerinden cinsel gücü artırır,

Gün içerisinde ihtiyaç duyulan kalori ile beraber enerji alınmasına olanak verir,

Kan şekerinin daha etkin kontrol alınmasında önemli bir rol üstlenir,

Şeker hastaları adına zararlı olacak glikozdaki sivri ve damlaların azalmasına imkan verir,

Metabolizmayı düzenler,

Kan dolaşımına yardımcı olur,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Osteoporozu önler,

Kolesterol seviyesini dengeler ve kötü kolesterole karşı önlem alır,

Sağladığı bütün bu olanaklar ile beraber karpuz çekirdekleri artık bir kenara atılmadan karpuz ile beraber tüketilmektedir. Aynı zamanda birçok değişik yöntem üzerinden ele alınarak değerlendirilir.

Karpuz çekirdeği ne işe yarar?

Son zamanlarda sunduğu faydalar ve şifa etkisi ile beraber karpuz çekirdeğinin ne işe yaradığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu konuda baştan aşağı birçok farklı faydası ile günümüzde karpuz çekirdeği düzenli olarak tüketilmektedir. Özellikle kalp hastalıkları ile beraber şeker hastalığı konusunda sağladığı faydalar karpuz çekirdeklerini bir adım öne çıkarmaktadır. Tabii bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve antikor üretimi; virüs ve bakteri ya da birçok zararlıya karşı önemli bir savunma sağlamaktadır.

Kolesterol seviyesini dengelemesi ve osteoporoza karşı da sunduğu faydalar daha sağlıklı bir yaşam sürme imkanı vermektedir. Özellikle antioksidan etkisi sayesinde vücuttaki birçok toksik maddenin atılmasına imkan tanımaktadır. Böylece bu durum sadece fiziksel açıdan sağlıklı bir yapı değil, aynı zamanda ruhsal olarak da gelişim imkanı vermektedir. Metabolizmanın düzenlenmesi ve kan dolaşımına yardımcı olması yine en önemli faydaları içerisinde yer alıyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü artırma konusunda önemli katkılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu gibi daha birçok şifa etkisi nedeniyle mevsimi ile beraber kullanılan önemli besin kaynaklarından biridir.

Karpuz çekirdeği nasıl kullanılır?

Genel olarak karpuz çekirdeğini karpuz ile beraber yutmak suretiyle değerlendirmek mümkün. Ancak bu durumun çocuklar için bazı tehlikeler arz edebileceği düşüncesi ile beraber, karpuz çekirdeğinin yağını çıkarmak suretiyle de kullanılmaktadır. Ancak en önemlisi kavurmak ya da haşlamak suretiyle karpuz çekirdeklerinin kullanılmasıdır. Özellikle 350 derecelik bir sıcaklık ile beraber tavada kavurarak üzerine zeytinyağı eklemek suretiyle değerlendirmek mümkün. Böylece sağlıklı şekilde yiyerek tüketebilirsiniz.

2 litre suyu kaynatarak yaklaşık olarak 20 adet karpuz çekirdeğini içine atmak suretiyle de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra altını kısarak soğumasını bekleyebilirsiniz. Ardından blender ile karıştırarak çay şeklinde lezzetli bir içim imkanı elde etmeniz mümkün. Herhangi bir yan etkisi olmadığı bilinen karpuz çekirdekleri bu şekilde farklı yöntemler üzerinden tüketilebilir. Ancak özellikle dikkatli şekilde ve dengeli tüketmeniz çok önemlidir. Yaşadığınız sağlık problemine bağlı olarak tüketebilir ya da yaz mevsiminde sağlığınızı korumak için de değerlendirebilirsiniz.