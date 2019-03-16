Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Karius, ''Kazanmak her zaman iyi. Gol yemeden kazanmak da. İlk yarıda iyi oynamadık ama ikinci yarıda iyiydik. Karşımızda çok iyi bir Göztepe vardı ve işimizi zorlaştırdı ama sonuçta kazandık." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarına cevap veren Karius, ''İnsanların söylediklerini değiştirme şansınız yok. Tepkilere alışmak zorundasınız. Ben kendime bakıyorum, çalışmama bakıyorum. Hocamızın medyada konuşmaları oldu ve bu beni rahatsız etti. Önce bana söylemesini isterdim. Bu konuda insanları değiştirebilme şansım yok. Benim yapacağım şey işime odaklanıp gol yemeden devam etmek.'' ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ne demişti?

Konyaspor maçının ardından Beşiktaş taraftarının ıslıkladığı Alman file bekçisinin takıma uyum sağlayamadığını dile getiren Güneş, “Tolga Zengin olsa hemen oynatırım. Çocuk yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius’un elektriği, heyecanı donuk” demişti.

Karius’un uyum sorununda kendisinin de hatası olduğunu belirten Güneş, “Takıma ait olma konusunda eksikleri var. Benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleriyle sezonu kapatacağız. Bu oyuncular bizim oyuncumuz” ifadelerini kullanmıştı.