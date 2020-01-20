Beşiktaş'ın dün akşam lider Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1 kaybettiği mücadelede en çok eleştirilen isimlerden biri Loris Karius oldu. Alman kaleci dün gece kalesinde gördüğü iki golle siyah-beyazlı takımda toplamda 58 resmi maçta kalesinde 84 gol görmüş oldu. Karius'un tüm Beşiktaş kariyerinde gol yeme ortalaması 1,45 olarak gerçekleşirken neredeyse her maçta 1,5 gol yeme istatistiği gibi oldukça yüksek bir değere ulaştı. Karius son 5 lig maçında ise kalesinde 10 gol gördü. Alman kaleci hafta içi oynanan BB Erzurumspor maçında da 3 gol yemişti.





Karius geçen sezon 35 maçta 49 gol yedi (1,4 gol yeme ort. )

Alman kaleci Loris Karius geçen sezon Beşiktaş'ta lig maçlarında 30 kez forma giyerken 39 gol yemişti. Avrupa Kupalarında ise 5 maçta 10 gol yiyen Karius maç başına 1,4 gol yeme ortalaması ile oynamıştı.

Bu sezon 23 maçta 35 gol yedi (1,52 gol yeme ort. )

Karius bu sezon ise ligde 17 maç, Avrupa kupalarında 5 maç. ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maç olmak üzere toplam 23 resmi maçta görev yaptı ve kalesinde 35 gol gördü. Karius bu sezon 1,52 gol yeme ortalaması ikle bu alanda geçen sezonu da geçti

Loris Karius / Tüm Beşiktaş kariyeri (58 maç 84 gol - 1,45 gol yeme ort. )

Alman kaleci Karius toplamda 47 lig maçında 60 gol yerken Avrupa Kupalarında 10 maçta 21 gol ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 3 gol yedi. Son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında talihsiz bir gol yiyen Karius bu sezon dört resmi maçta kalesini Utku Yuvakuran'a devretmişti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru