Karius: Başakşehir ligin en iyi takımı

Loris Karius'un açıklamaları şu şekilde:

Çok zor bir maç oynadık. Yüksek bir standartta oynadık. Bazı sorunlar da yaşadık ancak ilk yarının sonunda bulduğumuz gol ve ikinci yarıdaki oyunla istediğimiz skoru olmayı başardık.

Karşımızda lider bir takım var. Çok az gol yiyip, çok gol attılar. Bunların da bir sebebi var. Bana kalırsa ligin en iyi ve en güçlü takımına karşı oynadık. Onlara karşı kazanabileceğimizi gösterdik.

Atiba ile oynamak gerçekten büyük zevk. Bugün çok koştu, çok mücadele etti, her şeyini verdi.



