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Kardemir Karabükspor - Çankaya FK maç sonucu: 1-3

Karabükspor, ligin 19. haftasında oynanması gereken fakat kar yağışı sebebiyle oynanamayan Çankaya FK ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çankaya FK'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 16:05 Son Güncelleme:
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Kardemir Karabükspor - Çankaya FK maç sonucu: 1-3

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Talha Öztürk xx, Fatih Pazı xx, Furkan Kocayıldız xx

Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Sezer x, Doğukan xx, Melih Berat xx, Serkan xx, Ahmet Enes x, Furkan Övün x (Tevfik dk. 69 x) , Ali Kemal x, Mustafa x (Muhammed dk. 84?), Seyithan x, Yasin x ( Hasan Fehmi dk. 46 x)

Çankaya FK: Hüseyin xx, Yusuf xx, Rahmi xx, Emir Kaan xx (Ahmet dk. 46 x), Haydar xx, Ömer Faruk xx (Görkem dk.65 x), Serhan xx (Kadir dk. 89 ?), Erkan xx, Adnan xx, Yasin xx (Erdi dk. 89 ?), Berkay xx (Mücahit dk. 65x)

Goller: Sezer (dk. 10 k.k.), Serhan (dk. 66), Mücahit (dk. 90) (Çankaya FK), Melih Berat (dk. 64) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Doğukan (dk. 52) (Karabükspor), Ömer Faruk (dk. 54) Haydar (dk. 73) (Çankaya FK)

İHA

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