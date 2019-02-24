Kardemir Karabükspor: 1 - TY Elazığspor: 3

Maçtan dakikalar
11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Batuhan’ın ceza sahasına ortasına Ahmet’in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
14. dakika şık çalımlarla rakiplerini geçerek önünü boşaltan Mustafa’nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlık ağlara gitti. 0-1
43. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Karabükspor savunması topu uzaklaştıramayınca Traore’nin 3 kişinin arasından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
48. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Akakpo, topu müsait durumdaki Diarra’ya gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda da konuk ekip farkı 3'e çıkarmayı başardı. 0-3
50. dakikada sağ kanattan Ahmet’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında seken topa gelişine vuran Eser, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-3
İHA