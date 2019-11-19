Vücudun enerji kaynağı olarak temel besin yapıları arasında yer alan karbonhidrat, günlük enerji ihtiyacının %55-65 kadarını karşılamaktadır. Yeterli oranda karbonat alınmadığı takdirde, vücut gerekli olan enerjiyi protein ve yağlar üzerinden temin eder. Bu da fonksiyonel yapıların zarar görmesine ve vücudun çalışma dengesinin bozulmasına sebebiyet verir. O yüzden mutlaka düzenli olarak dengeli şekilde karbonhidrat içeren besinler tüketilmelidir.

Karbonhidrat nedir?

Doğa üzerinde genel olarak moleküler halde bulunan karbonhidrat, insan vücudundaki bütün farklı hücrelerde yer alır. Vücut içerisinde hücrelere gerekli karbonhidrat iletiminin yapılabilmesi için mutlaka molekül dahilinde canlı bünyesinde sindirilmesi gerekir. Uygun olan molekül belli büyüklüklerde parçalanarak hücreler gerekli olan enerji miktarını elde eder.

Oksijen, hidrojen ve karbon elementlerinin birleşimi ile oluşan karbonhidrat, temel görev olarak vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Eğer yeterli derecede vücut içerisinde bulunmazsa, yapım ve onarımda kullanılan protein enerji adını parçalanmaya başlanır. Özellikle yağlar böyle durumlarda çok fazla enerji verdiğinde, kalp ve böbrekte sorunlar oluşturur.

Karbonhidrat hangi besin kaynaklarında yer alır?

Enerji kaynağı olarak mutlaka vücudun yeterli derecede alması gereken karbonhidrat, pek çok farklı besin kaynağında bulunmaktadır. Özellikle başta ekmek, arpa, yulaf, pirinç, tahıl ve mısır gevreği gibi ürünlerde oldukça fazla bulunur.

Meyveler

Yüksek karbonhidrat içeren meyveler arasında kayısı, muz, yaban mersini, hurma, üzüm, elma, incir, çilek, karpuz, ananas, portakal ve kuru üzüm yer almaktadır. Yüksek ihtiva gösteren bu meyveleri düzenli olarak farklı zamanlarda tüketebilirsiniz.

Baklagiller

Önemli derecede karbonhidrat taşıyan pek çok farklı baklagil bulunmaktadır. Bunlar arasında nohut, börülce, kuru fasulye ve bakla gibi yiyecekler yer alır.

Tatlı çeşitleri

Özellikle pek çok değişik tatlı çeşidi yüksek karbonhidrat taşır. Bütün çikolata ve şeker çeşitleri, kurabiyeler, kekler ve tatlılar bulunmaktadır. Ancak yüksek kolesterol de oluşturduğundan dolayı, mutlaka tatlı çeşitlerini tüketirken dikkat etmek gerekir.

Özellikle sağlıklı ve formda bir yaşam geçirebilmek için mutlaka düzenli karbonhidrat tüketimi ele alınması gerekir. Bütün bu karbonhidrat zengini besinler düzenli ve dengeli şekilde tüketildiğinde; lif, mineral ve vitamin açısından yeterli derecede bir kaynak oluşturma şansı elde edilebilir. Aynı zamanda bezelye, tam tahıllı ekmek, kepek, karabuğday, mısır unu, patates, bezelye ve musli gibi daha pek çok farklı yiyecek içerisinde yüksek kompleks karbonhidrat yer almaktadır.

Karbonhidrat eksikliğinde meydana gelen durumlar

Dengeli beslenme konusunda yeterli derecede karbonhidrat tüketilmediği zaman, vücut içerisinde pek çok zararlı durum ortaya çıkar. Özellikle bazı amino asitler, B vitamini ile beraber lif eksikliği önemli ölçüde kendisini gösterir. Ayrıca fizyolojik ve psikolojik olarak pek çok istenmeyen durum ortaya çıkabilmektedir.

- Sinir sistemi bozukluğu,

- Yorgunluk,

- Halsizlik,

- Sindirim sistemi rahatsızlığı,

- Depresyon,

- Unutkanlık,

- Kanser ve kalp hastalıkları,

Özellikle lif eksikliği nedeniyle kanser ve kalp hastalıkları, yüksek ihtimalle meydana gelme durumunu oluşturuyor. Bütün bunların önüne geçebilmek için ise mutlaka, karbonhidrat içeren yiyecekler düzenli olarak tüketilmelidir.

Karbonhidrat diyeti

Günlük karbonhidrat içeren besin tüketimini minimum seviyede tutarak, protein tüketimini artırmak yönelik bir diyettir. Özellikle işlenmiş gıdalar, unlu mamuller, ekmek, şeker ve trans yağ gibi ürünler bu diyette kesinlikle tüketilmemelidir. Karbonhidrat açısından zayıf olan besinlerin tüketilmesi gerekir.

Bunlar içerisinde kırmızı et, farklı sebze ve meyveler, balık, beyaz et, tereyağı, yoğurt ve zeytinyağı gibi ürünlerin tüketilmesi gerekir. Tabi tüm bu unsurlar ele alınırken mutlaka karbonhidrat olan gıdalar eksik edilmemeli; dengeli şekilde vücudun ihtiyacı olarak minimum seviyede tutulmalıdır.