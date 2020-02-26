Karayolları-Vakıfbank maç sonucu: 0-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Vakıfbank, Karayolları’nı deplasmanda 3-0 yendi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 21:23 Son Güncelleme:
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Karayolları-Vakıfbank maç sonucu: 0-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 19. haftasında Vakıfbank, Karayolları’nı deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, İlknur Çakar

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ezgi Akyıldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Fulden Ural)

Vakıfbank: Cansu Özbay, Guimares, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz)

Setler: 14-25, 17-25, 17-25

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)

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