Karayolları: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabında ilk devrenin son maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

08 Nisan 2019, Pazartesi 19:09
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Karayolları: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabında ilk devrenin son maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Seda Canlı, Fatmanur Yılmaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Nikolaeva, Jineiry Martinez, Lopez, Ezgi Akyaldız, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Fulden Ural, Seda Arısoy, Aybüke Özdemir)

Setler: 25-19, 25-13, 25-19

Süre: 78 dakika (27, 22, 29)

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