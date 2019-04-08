Karayolları: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabında ilk devrenin son maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Seçkin Yener, Koray Yılmazgil
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Seda Canlı, Fatmanur Yılmaz)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Nikolaeva, Jineiry Martinez, Lopez, Ezgi Akyaldız, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Fulden Ural, Seda Arısoy, Aybüke Özdemir)
Setler: 25-19, 25-13, 25-19
Süre: 78 dakika (27, 22, 29)