Karateciler, ‘Dünya Şampiyonası’ yolcusu

Karate Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası’nda Milli Takım adına mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından Ömer Özer, Gülsen Demirtürk, Ekrem Altuner Yılmaz ve Rabia Şentürk bir araya geldi. Uluslararası şampiyonalarda birçok derecesi bulunan dört mavi beyazlı karateci, 22 Ağustos’ta Sakarya’da başlayan Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katıldı.

Kafilede Dünya ve Avrupa Şampiyonu isim Ömer Özer, 2 sene üst üste Avrupa 2.’si olan Gülsen Demirtürk, Avrupa 3.’sü Ekrem Altuner Yılmaz, Balkan 3.’sü Rabia Şentürk yer aldı. Millilere, Ümit-Genç-U21 Milli Takım Baş Antrenörü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karate antrenörlüğü görevini yürüten İbrahim Ercin eşlik etti.

Uzun bir hazırlık süreci olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karate antrenörü İbrahim Erçin, “İlk önce Türkiye Şampiyonası’na hazırlandık. 3 ay sonra sporcularımız burada elde ettikleri başarılar ile Dünya Şampiyonası seçmeleri için 1,5 aylık bir hazırlık sürecine girdi. Şampiyonaya 4 sporcumuz ile katılacağız, bu kulübümüz için önemli bir başarı. Yaşadıklarımız alt yapımızın önemini gösteriyor. İlimizin gençlerinden yetiştirdiğimiz sporcuların böyle bir başarı kazanması bizim için tarif edilemez bir duygu. Dünya Şampiyonası’nda hedefimiz altın madalya” dedi.

Kağıtspor Alt yapı antrenörü Mesut Kolaylı ise, “Alt yapımız ve başarı sporcularımız ile üst düzey antrenmanlarımız devam ediyor. Dünya Şampiyonası’na 4 sporcu ile katılacağız. Bu bizim için başlangıç asıl hedefimiz olimpiyat” diye konuştu.

Türkiye Şampiyonası’ndan birinci çıkarak seçmelere katılan Ekrem Altuner Yılmaz da, “Maça çok çalışarak iyi bir şekilde hazırlandık. Seçmeleri birinci olarak tamamladım. İnşallah Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Dünya Şampiyonası’nda hedefimiz altın madalya, inşallah alıp hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kürsüde yer almak istediğini belirten Gülsen Demirtürk ise şöyle konuştu: “Çok mutluyum zorlu bir süreçten geçtik her rakibimiz bizim için zorluydu. Güzel sonuç elde ettik 4 arkadaşımız ile birlikte hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama kürsünün her yeri güzeldir. Önemli olan mücadele etmek pes etmemek.”

Başarılarla dönmek istediklerini belirten Rabia Şentürk ise şu ifadeleri kullandı: “9 yıldır karate yapıyorum Kağıtspor’da. Türkiye Şampiyonası’nın üzerinden 1.5 ay geçti, şampiyonada istediğimiz sonuçları elde edememiştik ama yine de seçmelere katılmaya hak kazandık. 1.5 ay gibi bir sürede zorlu bir dönemden geçtik ve çok çalıştık zorlu maçları başarıyla geçtik emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Dünya Şampiyonası’ndan başarı ile döneceğiz inşallah.”

Son olarak altın madalya ile yurda dönmek isteğini belirten Ömer Abdürrahim Özer de sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yıldır karate yapıyorum. 4,5 aylık uzun bir süreçten geçtik ama başarılarımızın meyvelerini topladık. Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiğimiz başarılar ile seçmelere girdik ve Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandık. İnşallah Dünya Şampiyonası’ndan da başarıyla çıkacağız ve altın madalya ile yurda döneceğiz.”

İHA