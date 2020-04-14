Işıl Reçber, Instagram'da paylaştığı videoyla maskeli şekilde oturan Rüştü Reçber'in doğum gününü kutladı.

Işıl Reçber'in paylaşımdaki açıklaması ise şu şekilde:

Her şey seninle güzel. Dilekler tutuldu. Yeni yaşın güzel gönlünce olsun canım kocam. Uzun sağlıklı mutlu yılların olsun. İyi ki bizim babamız benim hayat arkadaşımsın. Seni çok seviyoruz. 14 Nisan 2020 Karantina doğum günümüz... Bu yıl da böyle oldu yıllar sonra sağlıkla hatırlayacağız inşallah.

Evimizde birlikteyiz ya çok şükür gerisi hiç önemli değil. Kıymetini kaybetmeden önce bilin sağlıklı ve sevdiklerimizle şu an evde olmamız Allahım’ın büyük lütfu. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.