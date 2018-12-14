Karaköprüspor’da Hüseyin Dağ ilk antrenmanına çıktı

TFF 3. Lig’in 13’üncü haftasında kendi evinde Hekimoğlu Trabzonspor’u konuk edecek olan Karbel Karaköprü Belediyespor yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Harran Üniversitesi tesislerinde yeni teknik Direktör Hüseyin Dağ nezaretinde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Hüseyin Dağ, “Takımımla ilk antrenmanımıza çıktım. Bu hafta ilk devrenin son maçını oynayacağız. Ligde ikinci sırada yer alan Hekimoğlu’nu ağırlayacağız. Sakat ve cezalılarımızın olması önemli değil. Takımım kendine yakışır bir şekilde sahaya çıkarak en iyi sonucu alacağına inanıyorum. İnşallah galibiyetle ayrılacağız” diye konuştu.

Antrenmanı yöneticiler, Ahmet Badıllı, Necati Topal, Mehmet Mevlüt Keklik, Nejdet Demir, Yaşar Aksoy, Hamza Bayer ve Mustafa Kemal Polat ta takip etti. Antrenman sonrası Kulüp Başkanı Mustafa Aslan tarafından gönderilen tatlı takıma ikram edildi.

İHA