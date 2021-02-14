Fatih Karagümrük Süper Lig’de sezonun ilk 3 maçında kaybetmemiş, 7 puan toplamıştı. Kırmızı-Siyahlılar ilk yenilgiyi Fenerbahçe karışışında 2-1’lik skorla almıştı. İstanbul ekibi 88. dakikada Erik Sabo ile penaltı kaçırmış, kaleci Altay puan almalarına izin vermemişti.

Bu kez VAR engelledi

Sezonun ikinci yarısına da iyi başlayan Fatih Karagümrük bir kez daha Fenerbahçe duvarına çarptı. Oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Kırmızı-Siyahlılar bu kez iç saha fikstüründe Fenerbahçe’ye boyun eğdi. 2-0 geriye düştüğü maçta Borini’nin 67’deki golüyle umutlanan İstanbul ekibi, 72’de ise Balkvec’in vuruşunda kaleci Altay’dan seken topta yan direğe takıldı. Karagümrük 75’te Bertolacci ile eşitliği de yakaladı. Ancak VAR’da incelenen pozisyonda ofasayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı ve Gümrük sahadan puansız ayrıldı.





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