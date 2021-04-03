Karagümrük Yardımcı Antrenörü David Sassarini: Daha iyi olacağız

Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü David Sassarini ise kararlılıkları ve cesaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek “Zor bir maç oldu. Rakibin kontra atak silahı çok kuvvetli ve kanat oyuncuları çok hızlı. Skoda ve Boldrin çok iyi oyuncular. Biz 10 gün gibi kısa bir sürede çok iyi iş başardık. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Özellikle ofansif tarafta biraz daha çalışmamız gerek. Bu kısa sürede başardığımız işin genel durumundan çok mutluyuz. Hatalarımız üzerinde daha fazla çalışacağız ve gol pozisyonlarımız olacak. Göreceksiniz ki bir sonraki maça kadar bu hatalarımıza daha çok çalışmış olacağız. Gol sayımızı ve pozisyonlarımızı arttırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)