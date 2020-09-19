Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra çıkan ve ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen Karagümrük, Gaziantep deplasmanında boy gösterecek. Enzo Roco, Mevlüt Erdinç, Zukanovic, Viviano, Lichaj gibi önemli transferlerin ardından Arjantin Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Lucas Biglia'yı kadrosuna katarak bombayı patlatan kırmızı-siyahlılar, ilk deplasmanında puan arayacak. Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklarını Olimpiyat Stadı'nın yanındaki atletizm sahasında tamamlayan Karagümrük, bugün maç için Gaziantep'e gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

İHA