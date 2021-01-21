Karagümrük-Beşiktaş maçının VAR hakemi Arda Kardeşler

Lider Beşiktaş , Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son 7 maçtan 6 galibiyet çıkaran, geçtiğimiz hafta Galatasaray 'ı devirerek moral depolayan Sergen Yalçın'ın ekibi, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Konyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle ayağa kalkan Karagümrük ise serisini güçlü rakibi karşısında sürdürme peşinde olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemliğini Arda Kardeşler üstlendi.







