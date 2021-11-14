Karadeniz Off-Raod Kupası 4. ayak yarışları Ordu'nun Ünye ilçesinde yapıldı.

Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOF) tarafından düzenlenen Karadeniz Off- Road Kupası yarışlarına çok sayıda sporcu katıldı.

Hazırlanan özel parkurda gerçekleştirilen organizasyonda Azerbaycan ve Gürcistan'dan sporcular mücadele verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Çok kadar heyecanlı bir programdı. Bütün yarışmacılara teşekkür ediyoruz. Burada emeği geçen, organizasyonun oluşmasına katkı sunanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

ÜNOF Başkanı Alper Argan ise böyle etkinliklerle bölge coğrafyasının tanıtımına destek sağladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dereceye katılan takımlar ile sporculara kupa ve hediyeleri takdim edildi.

AA