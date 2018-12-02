Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda bugün deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar kazanırsa finallere gitmeyi garantileyecek.

Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Erkek Takımımızın Karadağ’a konuk olacağı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesi bu akşam TSİ 21.00’de başlayacak ve NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Millilerimiz, Karadağ maçının son taktik antrenmanını, başkent Podgorica’da, maça da ev sahipliği yapacak olan Moraca Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir saat süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan A Milli Erkek Takımımız, daha sonra Karadağ maçının hücum ve savunma setleri üzerine çalıştı. Son 10 dakikası basına açık olan idman şut çalışmasıyla sona erdi.

2019 FIBA Dünya Kupası Hakkında

2019 FIBA Dünya Kupası, 31 Ağustos - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek. Turnuvada oynanacak maçlara sekiz farklı şehir ev sahipliği yapacak.

A Milli Erkek Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile elde ettiği 10 puanla grubunu lider tamamlayarak ikinci tura yükselme başarısı göstermişti.

Türkiye, ilk turdaki puanların aynen taşındığı ikinci turda İspanya, Letonya, Karadağ, Ukrayna ve Slovenya ile I Grubu'nda yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Karadağ ve Slovenya galibiyetleriyle başladığı bu turda 29 Kasım akşamı Ankara’da İspanya’yı da mağlup etti ve 9 maçta 7 galibiyete ulaşarak grup liderliğine yükseldi.

Millilerimiz gruptaki 10. maçında Karadağ’ı mağlup etmesi halinde bitime iki maç kala Dünya Kupası’na gitmeyi matematiksel olarak garantileyecek.

A Milli Erkek Takımımızın I Grubu’ndaki kalan maç programı şöyle:

2 Aralık 2018: Karadağ-Türkiye

22 Şubat 2019: Türkiye-Slovenya

25 Şubat 2019: İspanya-Türkiye