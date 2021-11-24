Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Beşiktaş-Ajax maçında
Vodafone Park'ta sürpriz bir isim... Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın, Hollanda devi Ajax'la olan mücadelesini yerinden takip ediyor.
Futbolun kulüpler bazında en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş , Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde tribünlerde sürpriz bir isim dikkatleri çekti.
A Milli Takımımız'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan Karadağ Milli Takımı'nın teknik direktörü Miodrag Radulovic de kritik karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Radulovic, Vodafone Park'ta hatıra fotoğrafını da çektirmeyi ihmal etmedi.
Hatırlanacağı üzere Ay-Yıldızlılar, Miodrag Radulovic yönetimindeki Karadağ ile ilk maçında 2-2 berabere kalmış, grubun son karşılaşmasında da rakibini 2-1 devirmeyi başarmıştı.