Karacabey Belediyespor’dan kan bağışına destek

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz ve Karacabey Belediyespor futbolcular, Türk Kızılayı'na kan bağışladı.

Karacabey Belediyespor Kulübü, kan bağışının önemine dikkat çekmek için, Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Türk Kızılay Kan TIR'ında kan bağışında bulundu. Karacabey Belediyespor Kulübü’nün, Genç Fenerbahçeliler Derneği öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte kan bağışında bulunan Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz, “Kan bağışı hayat kurtarır. Meslek itibariyle bazen kazanıyoruz bazen kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Ancak insan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. Her şey onun önündedir. Kulüp olarak buna destek verdik. Bugün böyle bir organizasyon içindeyiz. Çok güzel bir organizasyon ve insan hayatı çok değerlidir. Biz de ona katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

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