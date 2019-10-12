Karacabey Belediyespor yarasını sarmak istiyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, yarın saat 15:00’da oynanacak karşılaşmada sahasında Gölcükspor’u ağırlayacak.

Kendi sahasında oynayacak olan Karacabey Belediyespor, geçtiğimiz hafta deplasmanda son sırada bulunan Yeşilyurt Belediyespor’a 3-1 yenilerek kaptırdığı puanları Gölcükspor maçından galip ayrılarak telafi etmeyi hedefliyor. Karacabey Belediyespor kendi sahasında Gölcükspor’u yarın saat 15:00’da ağırlarken, mücadelede İzmir Bölgesinden Davut Dakul Çelik düdük çalacak.

Karacabey Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa Kuzu, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ve sahaya mutlak üç puan için çıkacaklarını söyledi. Kuzu,” Malatya deplasmanından istemediğimiz bir yenilgiyle döndük. Bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Pazar günü oynayacağımız Gölcükspor’u yenerek kendi sahamızda alacağımız üç puan ile üst sıralardaki yerimizi koruyarak taraftarımızı mutlu etmeyi hedefliyoruz. Tüm taraftarlarımızı, birlik beraberlik içerisinde takımını desteklemeyi davet ediyoruz. Gölcükspor maçından en iyi sonucu almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi.

Karacabey Belediyespor, 4 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile topladığı 14 puan ile ligde 3’ncü sırada yer alırken, Gölcükspor ise 2 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet ile topladığı 7 puan ile 13’ncü sırada bulunuyor.

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