Karacabey Belediyespor - Turgutluspor maç sonucu: 0-0

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Turgutluspor ile 0-0 berabere kaldı.

43’üncü dakikada Gökhan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Alper’in vuruşunda kaleci Muhammet topa müdahale ederek kornere çeldi.

63’üncü dakikada Alper’in kullandığı korner vuruşunda topla buluşan Ömer’in kafa vuruşu sonucunda top az farkla auta çıktı.

81’inci dakikada Mutlu’nun vuruşunda top kaleci Erhan’da kaldı.

86’ncı dakikada Gökhan’ın vuruşunda top kaleci Muhammet’te kaldı.

90’ıncı dakikada Sadık’ın serbest vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadelede gol olmayınca Karacabey Belediyespor ile Turgutluspor 0-0 berabere kaldı.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz, Necmi Demir, Mahmut Gülle

KARACABEY BELEDİYESPOR: Erhan - Ömer (Dk.71 Berat), Hasan, Sergen, Arda, Alper (Dk.88 Taşkın), Gökhan, Onur, Temel, Berk (Dk.83 Abdullah), Sadık

TURGUTLUSPOR: Muhammet Taha - Hamit, Samed, Muhammet, Mithat (Dk.88 Emre), Mete, Mutlu, Erdoğan (Dk.46 Sinan), Savaş (Dk.54 Emre), Erkan, Okan

SARI KARTLAR: Sergen (Karacabey Belediyespor) – Mithat, Muhammet (Turgutluspor)

DHA