Karacabey Belediyespor devreyi lider tamamladı

Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)-TÜRKİYE Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde namağlup liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta kazanan taraf oldu. İlk yarının son maçında deplasmanda karşılaştığı İnegöl Belediyespor’u 3-0 mağlup eden efeler, ligin ilk yarısını zirvede bitirdi.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı ligde namağlup liderliğini sürdürüyor. Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde namağlup liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta da kazandı. İlk yarının son maçında karşılaştığı İnegöl Belediyespor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden efeler, ligin ilk yarısını zirvede bitirdi.

Ligdeki ilk sezonunda çıktığı 10 maçın tamamını kazanan Karacabey Belediyespor’un, en yakın rakibi olan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile arasındaki puan farkı ise 7.

1.LİG'E KOŞUYOR

Sezonun ilk yarısında yenik düşmeyen Karacabey Belediyespor, sezonun ikinci yarısında da bu başarısını sürdürürse, Türkiye Finallerine çıkıp ismini 1. Lige yazdırmak için mücadele edecek.

İnegöl Yeniceköy Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın sonunda açıklama yapan Antrenör Mustafa Cengiz, “Ligde 10’da 10 yapan ve ilk yarıyı namağlup lider bitiren sporcularımızı gönülden kutluyorum. 2. yarıda da aynı başarıyı sürdürerek ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek ve play off’lara ismimizi yazdırmak istiyoruz” dedi.

GURUR DUYUYORUZ

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da tüm oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ederek başarılar dilerken, “Karacabey Belediyespor olarak, futbolda olduğu kadar voleybolda da iddialı bir mücadele sergiliyoruz. En yakın rakibine 7 puan farkla ilk yarıyı lider tamamlayan sporcularımızın, ikinci yarıda da aynı mücadeleye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Takımımızla gurur duyuyoruz” dedi.

FOTOĞRAFULI