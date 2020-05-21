Karabaş otu, anksiyete ve depresyon belirtilerini önleyen, migren ve baş ağrısı tedavisinde başka bitkiler ile beraber kullanılmaktadır. Genel olarak Akdeniz bölgesinde yetişen bu ot; potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum açısından çok zengindir. Karabaş otu ile hazırlanan çayın insan sağlığı için pek çok faydası bulunmaktadır. Karabaş otu hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek okurlar için yararlı olacaktır.

Karabaş otu nedir?

Karabaş otu, yeşilimsi veya gri arasında bir renge sahiptir. Karabaş otunun gövdesi ise mosmor çiçeklerle doludur. Bu bitki kendi kendine yetiştiği gibi alınan fideler ile de sıcak iklime sahip olan her ortamda özel biçimde yetiştirilen bir ot türüdür.

İlkbahar aylarının sonuna doğru çiçek açmaya başlayan bu otun çiçekleri haziran ayının sonu gelmeden toplanmaya başlar. Karabaş otunun çiçekleri gölgede kurutulur. Kuruyan karabaş bitkisi, hava ile teması en az seviyede olacak şekilde saklama kabında, poşetlerde veya cam kavanozlarda uzunca bir süre saklanabilir. Son şekilde, karabaş otunun çiçekleri toplanırken ezilmemeli ve buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu bitkinin ezilmesi, çevreye kötü bir kokunun yayılması anlamına gelir.

Karabaş otunun faydaları nelerdir?

Karabaş otu, çok etkili faydalara sahiptir. Tüketilmesi ile beraber insan sağlığına çok olumlu katkı sağlamaktadır. Bu faydalar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Karabaş otu, içerisinde yer alan antioksidan özelliği ile insan vücudunu pek çok hastalığa karşı koruyarak vücudun direncini en üst seviyeye çıkarır.

- Karabaş otunun içerisinde bulunan sineol ile sakinleştirici bir etkisi vardır.

- Karabaş otu, kan dolaşımını düzenleyerek kan damarlarının genişlemesine destek olur. Bu sayede kalp- damar rahatsızlıklarına yakalanma olasılığını azaltır.

- Karabaş otu ile yapılan çay sayesinde, nikotine duyulan gereksinimi azalmaktadır. Bu yüzden sigarayı bırakmaya destek olur.

- Geraniol isimli maddeyi bünyesinde bulundurmasından ötürü, kansere karşı olumlu etki sağlar, kansere yakalanma riskini minimuma indirger ve tümörlerin büyümesini engeller.

- Bağırsak ya da mide içerisinde oluşan spazmların giderilmesi için oldukça önemlidir.

- Sigara kullanmaktan ötürü veya hastalıklardan ortaya çıkan balgamın sökülmesinde karabaş otu önemli etkilere sahiptir.

- İdrar yolu enfeksiyonlarının hızlı bir şekilde iyileşmesi için yararlıdır.

- Yaraların iyileşme süresini kısaltan antioksidan özelliği bünyesinde bulundurur.

- İnsan vücudunda enerji depolayarak, uykusuzluk problemi bulunanlara yardımcı olur ve kişinin kendini daha güçlü, dirençli hissetmesine yardımcı olur.

- Karabaş otu, içerisinde yer alan sineol ile rahatlatan bir etki yaratmasından ötürü uzun süreli depresyon ve gerginlikten kurtulmaya yardımcı olur.

Karabaş otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Karabaş otu, içeriğinde bulundurduğu maddeler sayesinde mucizevi etkilerle insan sağlığına çok olumlu faydaları sağlamaktadır. İçinde yer alan mineral ve vitaminlerle mutfaklardan eksik edilmemesi gereken karabaş otu, şifalı bitkiler içerisinde bulunmaktadır. Karabaş otu tüketilirken, limon ve zencefil ekleyerek de hem tatlandırılabilir hem de faydaları arttırılabilir. Karabaş otunun geleneksel tıptaki adı beyin süpürgesi şeklindedir. Bu bitki; astım, nörolojik rahatsızlıklar, kan dolaşımı için çok faydalıdır. Şu an da karabaş otunun kullanım alanı çok geniş çaplıdır.

Pek çok hastalığa karşı oldukça iyi gelen karabaş otunun ne işe yaradığı hakkında araştırma yapan kişiler vardır. Karabaş otu, bünyesinde bulundurduğu antioksidan ve anti bakteriyel özellikleri sayesinde pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Bağışıklık sisteminde bulunan serbest radikalleri azaltan bu bitki, rahatsızlıklara karşı vücudun direncinin artmasına destek olur.

Kötü kolesterol seviyesinin normalleşmesine yardımcı olarak kalp ve damar hastalıklarını önler. Bir başka faydası ise; öksürük, ateş, soğuk algınlığı, sinüzit ve kronik nezlenin geçmesine yardımcı olur. Karabaş otu, sinir hücrelerinin yatışmasını sağlayarak, sakinleşmeye destek olmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, çocukların, gebe ve hamile kadınların hiçbir şekilde karabaş otunu kullanmaması gerektiğidir. Uzmanlar bu kişilere, bu bitkiyi önermemektedir.