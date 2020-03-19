Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu’nun sorumlulukları arttı. Tecrübeli futbolcu artık kaptanlığın yanı sıra teknik ekibe de yardımcı oluyor. Bir yandan da sahada mücadele eden Emre, camiaya birlik mesajı gönderdi. Başarılı orta saha oyuncusu, “Ligde uzun süredir kazanamadık ve yarışın uzağında kaldık. Fenerbahçe Camiası’nın hiç hak etmediği, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak birlik olup, el elele vererek, birbirimize destek olarak bu günleri atlatıp arkamızda bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Emre, futbolcular olarak sorumluluklarının farkında olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Emre Belözoğlu, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra hem saha içinde hem de saha dışında mücadele etmeye başladı.

Yusuf Dursun