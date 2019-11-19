Hem dahilen hem de haricen kullanılabilen kantaron yağı bebeklerin ve yetişkinlerin sağlığında önemli bir rol oynuyor. Çıkış noktası Yeni Zelanda olsa da ülkemizde de birçok Batı ülkesinde olduğu gibi sıklıkla tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Hiçbir yan etkisini saptanmadığı için sağlıklı tüketimler için idealdir. Oda sıcaklığında saklanabilen bu özel yağlar uzun ömürlü olarak kullanılabilir.

Kantaron Yağının Bebeklere Faydaları

Yıllar geçtikçe kantaron yağı kullanımı hem yaygınlık kazanmış hem de çeşitlilik arz etmeye başlamıştır. İlk zamanlarda sadece yetişkinlerin kullandığı bir ürün iken daha sonrasında bebeklerin şikayetlerine yönelik kullanılmıştır. Özellikle pişik sorunu bulunan bebeklere haricen kullanılabilir. Bebeklerin bu yöndeki sorunlarını gideren bu özel yağ onların çok daha huzurlu ve rahat uyumalarını da sağlıyor.

Kantaron yağının yetişkin sağlığına etkileri

1800'lü yılların başından itibaren kantaron yağı faydaları keşfedilmiş ve aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yetişkin sağlığına birçok problemin alternatif tedavisinde kullanılan bu yağ çeşitleri aktarlardan ve benzeri satış noktalarından temin edilebilir.

1- Romatizma: Kırk yaş üstü kadınlarda erkeklere oranla çok daha sık görülen romatizma ağrılarının tedavisinde kantaron yağları kullanılabilir. Bununla birlikte kireçlenmelere, kas ağrılarına ve burkulmalara karşı da beslenme uzmanları ve uzman hekimler tarafından tavsiye edilmektedir.

2- Egzama: Egzaması olan bebeklerde ve yetişkinlerde harici olarak kullanılabilir. Kaşıntı ve kızarıklıkların meydana geldiği bölgelere sürülerek masaj yapılarak uygulanmaktadır. Günde iki kere yapılabilir. Yarım saat bekletildikten sonra ılık bir suyla durulanmalıdır. Bu şekilde birkaç hafta boyunca uygulanan yağlar tesirlerini kısa süre içerisinde gösteriyor.

3- Varis: Söz konusu kantaron yağı olduğunda etkileri diğer yararlı bitkilerle mukayese edilmeyecek kadar farklılık gösteriyor. Örneğin kılcal damarların aşırı görünmesiyle ortaya çıkan varis sorunlarının alternatif tedavisinde de akla ilk gelen şifalı ürün bu yağlar oluyor. Tıpkı egzama yaralarına olduğu gibi varislerin üzerinde el vasıtasıyla ya da pamuk ile birlikte uygulandığında gözle görülür oranda varisin estetik dışı görüntüleri vücuttan silinir.

4- Mikrop ve iltihap: Hücre yenilenmesini kolaylaştıran kantaron yağı açık yaraların iyileşmesinde de öncü rol oynuyor. Aynı zamanda enfeksiyon riski taşıyan yaralar için de harici olarak kullanılabilir.

Masaj yağı olarak kantaron kullanımı

Kantaron yağının çok yönlü kullanımına dair bir diğer örnek ise masaj salonlarında kendini gösteriyor. Ancak sadece masaj salonlarında değil evlerde de kullanılabilir. Özel şişesi ile birlikte satışa çıkarılan bu ürünler sırt ağrılarına çok iyi gelmektedir. Aynı zamanda sporcuların kas ağrılarına iyi gelen vitamin ve protein miktarı da bu ürünlerde mevcuttur. Düzenli aralıklarla kullanıldığı takdirde kas yırtılmalarının da önüne geçer ve sporcuların çok daha zinde hissetmelerini sağlar.

Saç bakımında kantaron yağı kullanımı

Kepek problemi yaşayan insanların bir numaralı tercihi olan bu yağ aynı zamanda yıpranmış saçlara doğal yollardan canlılık katıyor. Kantaron yağı kullananlar aktif olarak kullandıkları bu özel yağın saç derilerine çok iyi geldiklerini ifade etmiştir. İçerdiği mineraller ile birlikte hem erkek hem de kadınların kullanımına uygundur. Her tip saç için de besleyici vitaminleri bünyesinde barındıran bu yağlar haftanın her günü uygulanabilir.

Saçlarını sık sık boyayan kadınlar da saç onarıcı olarak bu yağları kullanabilir. Kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta başka şampuan ve kremler ile karıştırılmaması gerektiğidir. Saçların üzerinde yaklaşık iki - üç dakika bekletildikten sonra ılık su ile birlikte durulanabilir.

Kantaron çayı

Uykusuzluk problemine çok iyi gelen kantaron çayı aynı zamanda dinginlik ve huzur veriyor. Depresyon belirtilerini silen bu çaylar, günde iki kere sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.