Kanadalı snowboardcu Max Parrot, PyeongChang 2018'te 'slop' disiplininde gümüş kazanarak büyük sevinç yaşamıştı. Ancak 1 yıl sonra 27 yaşındaki sporcu kansere yakalandığını öğrendi. Kemoterapi tedavisi almaya başlayan Parrot'ın dönüşü ise muhteşem oldu.

Kanseri yenen üzerine bir de pandemi sürecine denk gelen ve koronavirüsü de atlatan Kanadalı sporcu yarıştığı Dünya Kupası ve X Games'te birçok kürsü başarısı yakaladı. Geri dönüşü adeta bir başarı hikayesine dönüştü. Max Parrot bu yetmez dedi ve Pekin 2022'deki slop finalinde elde ettiği 90.96 gibi müthiş bir puanla altın madalyayı boynuna taktı. Yarışta ayrıca 2. olan Yiming Su (88.70) Çin'in bu branştaki ilk madalyasını kazandıran isim oldu.