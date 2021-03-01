İnsan bedeninin herhangi bir yerinde oluşan ağır enfeksiyon neticesinde bağışıklık sisteminin vermiş olduğu tepkiyle beraber doku ve organlarda bazı hasarların meydana gelmesi mümkündür. Tekli ya da çoklu organ yetmezliği dahil ölüme dek giden bu konu, kanda enfeksiyon veya sepsis şeklinde isimlendirilir. Zararlı organizmaların kana karışması ile başlayan bu vaziyet, kan zehirlenmesi şeklinde de bilinir.

Her çeşit enfeksiyona bağlı şekilde gelişecek olan bu durum, hayati tehlikesi olan bir durumdur ve tedavisi ne kadar erken yapılırsa, organ hasarının önlenmesi ihtimali de o kadar yüksektir. Kanda enfeksiyonu önlemek adına enfeksiyonlar, ciddiye alınmalı ve daha fazla ilerlemeden tedavisi yapılmalıdır.

Kanda enfeksiyon (Sepsis) belirtileri nelerdir?

Kanda enfeksiyon belirtileri, geçirilen ağır durumlarda çok belirgin olmayabilir. Bu yüzden, kanda enfeksiyona bağlı şekilde değişik belirtilerle karıştırılması olasıdır. Teşhisi konulan ya da konulmayan her çeşit enfeksiyon, kanda enfeksiyon tablosunun gelişimi adına ihtimal doğurur. Kanda enfeksiyon; sepsis, ağır sepsis ve septik şok olmak üzere üç değişik şekilde gruplandırılmaktadır.

Sepsisin genel olarak belirtileri;

- Nefes darlığı,

- Ateşin 38 derece üstünde olması,

- Kalp atışı hızının dakika içerisinde 90 üstü olması,

- Üşüme, titreme, ürperme,

- Solunum hızının dakikada 20 soluk üstünde olması,

Ağır sepsis belirtileri;

- Fazla kilo kaybı,

- Hipotermi,

- Solunum fonksiyonunun bozulması,

- Nefes darlığı,

- Solgun cilt rengi,

- Az idrara çıkmak, idrar yaparken acı hissetme ve yanma,

- Kandaki trombsit seviyesinde düşme,

- Bilişsel fonksiyonlarda azalma

Sepsisin son aşaması olarak belirlenen septik şokta; yukarıda belirtilen bulgulara ek şekilde kan basıncının anormal seviyeye düşmesi, kandaki laktik asit düzeyinin yükselmesi söz konusudur. Bu durumda organ yetmezliği başlangıcından bahsetmek mümkündür.

Kanda mikrop tedavisi nasıl yapılır?

Kanda enfeksiyonun erken dönemde teşhis edilememesi ve bundan ötürü tedavi edilememesi ile septik şok evresi ile karşılaşılması ve hastalığın ölüm ile sonuçlanması mümkündür. Rahatsızlığın bu evreye gelmesini engellemek adına, sepsis bulguları ile hastaneye başvuran ve sepsis teşhisi alan hastalarda tedavi adına genel olarak aşağıdaki ilaçlar ile tedavi uygulanır;

- Ağrı kesici,

- İnsülin enjeksiyonları,

- Kortikosteroid ilaçları,

- Vazoaktif ilaçlar,

- Antibiyotikler.

Kanda enfeksiyon nedir?

İnsan vücudunda bir enfeksiyona sebep olan mikropların kana karışmasıyla beraber vücuttaki bağışıklığın bu mikroplara karşı gereğinden fazla savunma tepkisi göstermesi, sepsisin ortaya çıkmasına neden olur. Normal koşullarda, vücudun kana karışan mikroplara karşı bağışıklık cevabını geliştirmesi oldukça normal ve olması gereken bir vaziyettir. Ancak bu cevap kimi vaziyetlerde olması gerekenden daha kuvvetli olduğu zaman doku ve organlara zarar verebilir.

Ağır sepsis vakalarında bütün vücutta iltihaplanma ortaya çıkar ve septik şok ismi verilen durum ortaya çıkabilir. Bu vaziyet, tansiyonu ciddi anlamda düşürmekle beraber ölümü de doğurabilir. Pek çok enfeksiyon sepsis ile neticelenedirilebilir. Bunun önlenmesi adına gereken antibiyotik tedavisi ve intravenöz sıvı uygulamalarının doğru zamanda yapılması gerekmektedir. Bağışıklığı zayıf olanlar, gene kadınlar, 60 yaş üstü yaşlılar ve 1 yaş altındaki çocuklarda, sepsis gelişmesi ihtimali diğer kişilere göre daha yüksektir.

Sepsis sebepleri nelerdir?

Sepsisin oluşmasında ve gelişmesinde pek çok enfeksiyon çeşidi rol oynar. Bunlar içerisindeki en yaygın olan türler; solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, karın içi enfeksiyonu, zatürre, yara ve yanıklar, menenjit ve deri enfeksiyonları şeklinde sıralanabilir. Bilhassa yaşlı kişilerde sepsise yakalanma ihtimali çok yüksektir. Geçirilmiş olan cerrahi operasyonların sonrasında vücut üzerinde oluşmuş yaralar, bu durumun risk unsurları içerisinde yerini alır. Bunların dışında, gereksiz kullanılan antibiyotikler, antibiyotik tedavisinin yarıda bırakılması gibi sebeplere bağlı şekilde bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi, enfeksiyonların kontrol altına alınmasını engellediği için sepsise yakalanma riski artar.

Bazı rahatsızlıkların tedavisi ya da organ nakli gibi vaziyetlerde vücuda nakil edilen organın kabul edilmesi için kullanılan immün baskılayıcı ilaçlar, bağışıklığı zayıf hale getirdiğinden enfeksiyonların sepsise neden olmasını kolaylaştırır. 1 yaşın altındaki çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, gebe kadınlar ve yaşlı kişiler sepsis konusunda risk grubunda yer almaktadır. Bu kişilerin en ufak enfeksiyonu bile dikkate alıp, zaman kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurması ve gereken teşhis testlerini yaptırması gerekmektedir.