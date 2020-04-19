Kalp rahatsızlıkları, stresin ve üzüntünün en fazla tetiklediği hayati öneme haiz hastalıklar sıralamasında ilk başlarda gelmektedir. Kalp hastalıkları içerisinde özellikle kalp krizleri ve genellikle kalp ritim bozuklukları ile belirti veren kalp yetmezlikleri üzerinde uzmanlar tarafından durulmaktadır. Çünkü bu hastalıkların ölüme kadar giden telafi edilemeyen sonuçları mevcuttur. Kalp yetmezliğine dair tüm kilit noktaları merak ediyorsanız yazımızı dikkatle okuyun.

Kalp yetmezliğinde ölüm belirtileri nelerdir?

Bilinç kaybı ile beraber kalbe bağlı doğal ölümler, ani kardiyak ölümler olarak tanımlanmaktadır. Erişkinlerde ani kalp ölümlerinin en önemli ölüm belirti nedeni koroner arter hastalığıdır. Ayrıca kalp kapak hastalıkları, kalp kası hastalıkları ölümlerin diğer sebepleri arasında yer almaktadır. Ritim bozukluğu yaşayanlarda risk altındadır. Alkol tüketiminin artması ile birlikte ani ölüm riski de artmaktadır.

Kalp yetmezliğinin belirtileri nelerdir?

- Çabuk yorulma

- İştah kaybı

- Nefes Darlığı

- Göğüs ağrısı

- Mide bulantısı

- Öksürük

- Geceleri sık idrara çıkma

- Kalp çarpıntısı

- Nabızda düzensizlik

- Sürekli uyku hali ve konsantrasyon güçlüğü

- Boyundaki damarların belirginleşmesi

- Pembe, beyaz renkli balgam çıkarılması

Kalp yetmezliği nedenleri nelerdir?

Koroner arter hastalığı, kalp krizi, kalpte ritim bozukluğu, hipertansiyon, kalp kası iltihabı, alkol ve uyuşturucu kullanımı, sürekli kullanılan bazı ilaçlar, kalbin kapakçıkları ile bağlantılı rahatsızlıklar, kalbin kasında hasar, doğumsal kalp hastalıkları, obezite, tiroid hastalıkları, HIV gibi viral enfeksiyonların varlığı kalp yetmezliği nedenleri arasında sıralanabilir.

Kalp yetmezliğinde ölüm belirtileri nasıl anlaşılır?

Sırt ve göğüs ağrısı, çarpıntı hissi ve bilinç değişikliği ölümlerin en belirgin belirtilerindendir. Ani kalp nedenli ölümlerin toplumumuzda görülen en yaygın nedeni kalp damar tıkanıklıklarıdır. Bazen hastaya müdahale imkanı bile mümkün olamayabilir. Kalp damar tıkanıklıkları ani ölümlere sebep olan bir faktördür.

Bu nedenle en azından yakın akrabalarında kalp hastalığı veya ani ölümler olanlar, ileri yaşta olanlar, kolesterolü yüksek olanlar, hipertansiyon hastası olanlar, şeker hastalığı bulunanlar, sigara ve alkol tüketenler risk altında oldukları için erken tetkik mutlaka yaptırmalıdır.

Kalp yetmezliği tedavi yöntemleri nelerdir?

Kalp yetmezliği, kronik bir süreç olduğundan ömür boyunca tedavi gerektirir. Tedavi ile hastaneye yatışların azalması, hayat süresinin uzaması ve ani ölümlerin engellenmesi amaçlanmaktadır. Kalp yetmezliği tedavisi, sağlıklı bir yaşam tarzının uygulanması, beslenmeye dikkat edilmesi, ilaç tedavisi, ameliyatlar ve tıbbi destek cihazları (kalp pilleri gibi) sayesinde başarıya ulaşmaktadır.

Kalp yetmezliğinde beslenmenin önemi nedir?

Kalp yetmezliğinde sağlıklı ve doğru beslenme son derece önemlidir. Yemekler tuzsuz pişirilmelidir. Görünür tuz içeren tuzlu krakerler, cipsler, tuzla kavrulan yağlı kuru yemişler tüketilmemeli, bunlardan uzak durulmalıdır. Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinden, füme edilmiş et ürünlerinden uzak durulmalı bunlara beslenme programında yer verilmemelidir. Taze ürünler tercih edilmeli ve paketlenmiş hazır ürünler yenmemelidir. İdeal kilo korunmalıdır. Balık tüketimine önem verilmeli ve haftada en az iki kez balık yenmelidir.

Öğünlerde dengeli beslenilmeli yeterince mineral ve vitamin alınmalıdır. Günlük magnezyum gereksinimi yağlı tohum ve sebzelerden karşılanmalıdır. Günlük sıvı alımı 1,5-2 litreyi geçmemelidir.

Kalp hastaları için sıcaklarda alınması gereken önlemler

Kalp hastalarını sıcak havalar özellikle de aşırı sıcaklar olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple yazın terleme ile vücudun sıvı kaybı da düşünülerek günde en az 2 litre su tüketimi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Ayrıca çok tuzlu olmamak kaydı ile tuzlu ayran tüketimi de tavsiyeler arasındadır. Böylelikle vücudun tuz kaybının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Sebze ve meyve tüketimine önem verilmelidir. Vücut ihtiyacı olan vitamin ve minerallerden yoksun bırakılmamalıdır.

Klimalı ortamlarda çalışanlar veya evlerinde yazın klima ile serinleyen kişiler ise klima ısılarını ani bir şekilde değil kademeli olarak düşürmelidirler. Klimalar, mikrop yayabileceğinden onların temizlik ve bakımları da profesyonel kişiler tarafından düzenli yapılmalıdır. Çok sıcak havalarda serin ve gölgeli yerlerde oturulmalı, güneşe çıkılacak ise mutlaka şapka takılmalıdır.