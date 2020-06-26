Kaleci Uğurcan idmana çıktı

Alanya deplasmanında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır’ın kasığında problem olduğu belirtilmişti. Ankaragücü maçınını ilk çalışmalarına katılamayan genç file bekçisi dün akşam takıma döndü. Bir süre kulüp doktoru Hakan Yavuz ile görüşen 24 yaşındaki file bekçisi, ardında bireysel olarak çalıştı. Taktik maçta görev almayan Uğurcan’ın yarınki mücadelede oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek