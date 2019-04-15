Kötü geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ın en büyük problemi forvetteydi. Love, Larin, Mustafa Pektemek üçlüsü bir türlü beklenen santrfor performansını gösteremezken, devre arasında gelen Burak Yılmaz her şeyi değiştirdi. Kral farkını gösterirken, adeta “Bu ligin en iyi yerli golcüsü benim” mesajını gönderdi. Çıktığı 10 lig maçında 8 kez ağları havalandıran Burak, adım adım kendi hedefine ilerliyor.

Dolmabahçe’de coşuyor

Ocak ayında çıtayı yükseğe koyan ve yarım sezonda 15 gol atmayı planlayan Burak’ın önünde artık 6 maç ve 7 gol kaldı. Son 4 haftada da ağları havalandıran Burak, son olarak lider Başakşehir’i yıkarken Turuncu-Lacivertli ekibe karşı toplamda çıktığı 13 maçta 10. kez gol sevinci yaşamış oldu. 33 yaşındaki yıldız, sezonun ilk bölümünde Trabzonspor’da sakatlık ve kadro dışı problemleri yaşamasına rağmen 5 kez ağları sarsmıştı. Burak’ın performansında en dikkat çeken nokta ise Vodafone Park performansı. Kral, 8 golünün 7’sini, Dolmabahçe’de rakip filelere gönderdi, müthiş performansıyla taraftarının gönlüne girdi.

Orhan Yıldırım