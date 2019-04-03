Kahramanmaraşspor - Zonguldak Kömürspor: 3-0

53'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Mehmet Fırat, orta sahadan Servan'ın ortaladığı topu kaleye gönderdi: 1-0
65'inci dakikada Zonguldak Kömürspor ceza sahasına ortalanan top kaleci Mustafa'dan döndü, boşta kalan topu Yasin ağlarla buluşturdu: 2-0
66'ncı dakikada gelişen ani atakta rakip ceza sahası önünde topla Kahramanmaraşspor'dan İsa, topu rakip kaleye göndererek maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-0
Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Cihan Ataş, Süleyman Yavaşoğlu, Segah Tunçkol
KAHRAMANMARAŞSPOR: Emrah - Burak, Cerem Talha (Dk.74 Süleyman), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Servan, Aziz (Dk.82 Fatih), Oğuz, İsa, Mehmet Fırat Demir
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa - Kaptan Kaan (Dk.57 Onur), Berkan, Hüseyin, Mehmet Öztonga, Doğukan, Emre (Dk.70 Şahin), Mert, Semih, Okan, Tezcan (Dk.57 İsmail)
GOLLER: Dk.53 Mehmet Fırat Demir, Dk.65 Yasin, D.66 İsa (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Burak, İsa (Kahramanmaraşspor) - Doğukan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor)
KAHRAMANMARAŞ / DHA