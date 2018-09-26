Kahramanmaraşspor - Kemerspor 2003 maç sonucu: 2-0

Spor Toto 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda sahasında 3'üncü Lig 2'inci Grup takımlarından Kemerspor 2003’u 2-0 mağlup etti.

13'üncü dakikada ceza sahası içinde Hurşit'e yapılan sert hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına gelen Mehmet Fırat Demir'in sert vuruşunda top ağlararla buluştu. 1-0.

47'nci dakikada ikinci yarıya baskılı başlayan Kahramanmaraşspor, İbrahim Koca ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye yükseltti. 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kahramanmaraşspor sahasında Kemerspor 2003'ü 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.