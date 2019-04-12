Kağıtsporlu judocu Merve, dünyada 1 numara oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Judo branşında alt yapıdan yetişen başarılı isimler, Avrupa ve dünya arenasında sahne almaya başladı. Son olarak Merve Azak, Çek Cumhuriyeti’nin Teplice şehrinde düzenlenen 33 ülkeden 793 sporcunun yarıştığı Ümitler Avrupa Judo Kupasını zirvede tamamladı. Milli takım adına mücadele eden Kağıtspor’un başarılı sporcusu Azak, son şampiyonluğuyla da dünya sıralamasında 1’nci sırada yer aldı.

Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda 44 kilogramda milli takım adına mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcusu Merve Azak, ilk maçını bay geçti. 2’nci maçında Hollandalı rakibiyle karşılaşan Azak, çeyrek finale yükselerek Türk rakibini yendi. Yarı finalde Bulgar rakibini yenen Azak, finalde Çek rakibini de yenerek şampiyonluğa uzandı. Son olarak Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda şampiyon olan mavi beyazlı Merve Azak, bu sonuçlar ile birlikte kendi sıkletinde dünya sıralamasında 1’nci sırada yer aldı. Merve bu sonuçlar ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda seri başı olma avantajını da kazanmış oldu.

İHA